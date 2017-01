Belodedici raspunde propunerii soc a lui Piturca: "Intram si jucam pentru Steaua in Liga a 5-a". Ce spune

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Victor Piturca se implica activ in crearea unei noi echipe a Stelei, lansand o salva de atacuri la adresa lui Gigi Becali.

Fostul selectioner spune ca actuala echipa a lui Becali ar trebui chiar retrogradata, iar locul sau sa fie luat de CSA.

Cum acest scenariu are totusi sanse mici de reusita, Piturca ia in calcul si un posibil start al CSA Steaua din cel mai inferior esalon - Liga a 5-a.

Iar pentru varianta din urma, acesta a dezvaluit si un plan cu totul si cu totul surprinzator. Acesta a afirmat la Digisport ca ar putea sa joace chiar el pentru CSA Steaua in Liga a 5-a, alaturi de Tudorel Stoica si Miodrag Belodedici.

Daca Tudorel Stoica, fostul capitan al Stelei 86', si el vocal impotriva lui Becali, nu a dat un raspuns, Belodedici spune ca nu este interesat sa revina pe teren.

"Eu am 53 de ani! 53! Unde sa mai revin? Joc fotbal in sala, pe teren mic, acolo sunt cel mai tare si cel mai bun. Ca sa joc la Steaua trebuie sa ma pregatesc vreo doua saptamani la Forban. Vai de capul meu! Eu mai joc fotbal lunea cu Tudorel Stoica, dar pe teren redus. Insa la Steaua nu mai pot. Acum 3 ani am jucat barajul la Liga a 4-a si abia-abia. La liga a 5-a sunt tineri care alearga. Eu daca o iau la fuga, nu mai am ESP, nu mai am nimic. Scartaie genunchii si gleznele. La liga 5-a trebuie sa alergi, nu sa stai si sa te gandesti.

Am jucat in liga a 4-a si-mi striga galeria "Belo, Belo, ce bine stai in teren la varsta ta". Apoi am stat sa am intreb ce vor sa zica. Ei ziceau ca stau cam mult, ca trebuie sa mai si alerg. Nu se pune problema sa mai joc la Steaua. Sunt copii care pot veni sa joace, nu mai intram noi, nu facem circ", a spus Belodedici, citat de ziare.com