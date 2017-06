Becali, acuzat ca a FALIMENTAT un club de traditie din Romania: "E groparul acestei echipe!"

Becali n-a platit toata prima de formare a lui Chipciu catre FC Brasov, iar clubul a dat faliment!

Pentru prima data in istorie, FC Brasov nu se poate inscrie in liga a doua din cauza banilor. Gigi Becali este acuzat direct de catre conducatorii clubului ca este vinovatul principal pentru aceasta situatie.

Becali trebuia sa plateasca 750.000 de euro catre FC Brasov in urma transferului lui Chipciu la Anderlecht, insa a achitat doar 520.000 de euro.

"Am asteptat atatea luni, am fost amagiti, mintiti. Daca am fi primit acesti bani, poate acum vorbeam de FC Brasov in Liga 1 si mai erau sanse sa evitam falimentul.

Am crezut ca Gigi Becali poate fi salvatorul Brasovul, dar el poate fi considerat groparul acestei echipe.

Sunt jucatori, antrenori, angajati, toti cu familii care au asteptat acesti bani care nu au mai venit. Noi speram sa se rezolve cit mai rapid acest caz pentru ca lucrurile sunt clare“, sustin oficialii brasoveni conform monitorulexpress.

Becali a incasat 3,5 milioane de euro de la Anderlecht pentru Chipciu.