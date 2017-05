Bayern - Borussia si Liverpool - Barca se joaca la Bucuresti. Prima editie a FANS CUP e sambata. Detalii despre cea mai tare competitie a fan cluburilor

Fan cluburile din Romania ale celor mai tari echipe din Europa se intrec in weekend la Bucuresti. Prima editie a Fans Cup aduce la start 8 echipe.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

In ziua finalei UEFA Champions League de la Cardiff, 3 iunie, toata lumea respira fotbal. Doar la Bucuresti vom avea Bayern - Dortmund, Liverpool - Barcelona si Dortmund - Manchester United in aceeasi zi. E randul lui Messi, Aubameyang, Pogba, Lewandowski sau Coutinho sa fie in galerie.

Prima editie a FANS CUP aduce la start 8 formatii: Arsenal, Barcelona, Inter, Manchester United, Borussia Dortmund, AC Milan, Bayern si Liverpool. Pe 3 iunie, la Bucuresti, la Baza Romprim de la ora 10:00, competitia fanilor va deschide, cum se cuvinte, o zi speciala pentru orice om care respira fotbal.

Detalii despre ce, cine si cum va veni, pe 3 iunie la Fans Cup

• Barcelona se deplaseaza de la Pitesti, special pentru acest turneu.

• Liverpool aduce baieti din toata tara pentru Fans Cup. Chiar pe 3 iunie, FC Liverpool implineste 125 de ani.

• Borussia Dortmund, cunoscuta drept zgomotoasa gasca din Half Time de la meciurile galben-negrilor, cauta sa fie la fel de impunatoare asemeni Zidului Galben si pe teren.

• AC Milan isi trimite baietii cu multa incredere, acestia aflandu-se in Italia in aceasta primavara, receptionand felicitari chiar de la Galliani.

• Arsenal vine la baza Romprim sa faca o figura mai frumoasa decat au reusit tunarii in acest sezon. Ramane de vazut daca si banner-ul "Wenger Out" va fi cu ei, pe 3 iunie.

• Inter spera sa dea peste baietii de la Milan, sa simta si ei presiunea unui Derby della Madonnina.

• Bayern vrea sa ii dedice un ultim trofeu legendei bavareze, Philip Lahm, pe 3 iunie.

• Manchester United a castigat trofeul Europa League, iar fanii lui Mourinho si Pogba vor sa plece si cu trofeul Fans Cup de la Baza Romprim.

Toate meciurile se vor disputa cu mingea oficiala a finalei Champions League de la Cardiff. Cele 15 partide se vor disputa sub atenta supraveghere a unui arbitru dar si a echipei medicale, pentru ca toate conditiile sa fie indeplinite si sa existe un singur motto: "Play & Fun"

Dupa tragerea la sorti au fost stabilite urmatoarele grupe

A: Inter, Liverpool, Barcelona, Arsenal

B: Milan, Dortmund, Bayern, Manchester United

Programul meciurilor

Acestea sunt criteriile de departajare pentru grupe

1. Numarul de puncte

2. Meciul direct

3. Golaverajul

4. Numarul de goluri marcate

5. Numarul de cartonase rosii incasate (cine ia mai putine castiga)

6. Numarul de cartonase galbene incasate (cine ia mai putine castiga)

7. Numarul de fani prezenti in tribuna la ultimul meci din grupa

Criteriul de departajare in semifinale si finala: in caz de egalitate se va trece direct la lovituri de departajare. Se vor executa cate 3 de fiecare echipa. Daca egalitatea persista atunci se vor executa alternativ lovituri de departajare pana cand o echipa castiga.