BARAJUL pentru Liga 3: Cu cine joaca CSA Steaua sau Academia Rapid pentru promovare

CSA Steaua si Academia Rapid lupta pentru promovarea in liga a treia.

FRF a efectuat tragerea la sorti pentru barajele de promovare in liga a treia. CSA Steaua si Academia Rapid se vor duela cu castigatoarea barajului dintre CSM Dunarea Giurgiu si Argesul Mihailesti.

In pauza de iarna, CSA Steaua conduce clasamentul cu 38 de puncte in 14 etape. Echipa Armatei e urmata de As Tricolor, care a strans 36 de puncte, urmata de Rapid, care are 35 de puncte.

Echipa lui Mititelu, Universitatea Craiova 1948 se va lupta pentru promovare cu campioana din judetul Dambovita, unde favorite sunt AS Recolta Gura Sutii si AS Gloria 2015 Cornesti.



Vezi toata tragerea aici.

Pe 16 iunie 2018 (ora 18:00, turul) si 23 iunie 2018 (ora 17:30, returul), cele 42 de campioane judetene vor juca pentru 21 de locuri promovabile in Liga 3. Meciurile de baraj se disputa in sistem eliminatoriu, tur-retur, pe terenul fiecarei echipe.