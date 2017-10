"Bai, nu tineam cu nimeni, dar acum sunt rapidist! Pai voi ati vazut ce atmosfera e? Uite, am si carte". Faza geniala cu Morosanu la meciul Rapidului din liga a patra

Catalin Morosanu s-a convertit la rapidism! Luptatorul de kickboxing spune ca s-a indragostit de formatia giulesteana si a inceput sa mearga la meciuri inclusiv in liga a patra.

Morosanu a asistat la meciul Academiei Rapid cu AFC Asalt, din liga a patra, castigat de giulesteni cu scorul de 7-1. Luptatorul de kickboxing a vorbit pentru ProTV si www.sport.ro la finalul meciului.

Tinand o carte intitulata "De ce sustin Rapidul" in mana, Morosanu si-a declarat afectiunea fata de echipa visinie.

"Nu tineam cu nimeni, dar acum tin cu Rapidul. Pai fac rapidistii o atmosfera senzationala, e incredibil cum canta incontinuu la fiecare meci. Am niste prieteni rapidisti si numai despre asta vorbeau! Acum sunt si eu fan, am si o carte, uite! In 4 ani sper sa fim in prima liga", a spus el.

Mai in gluma, mai in serios, Morosanu spune ca s-ar apuca si el de fotbal la nivel de liga inferioara.

"Cine stie, poate ma bag si eu la joc! Stiti cum e la mine? Mingea trece, omul ramane", a mai spus el.