Caz INCREDIBIL in Romania! Primarul INTERZIS un an pe stadion dupa ce a INNEBUNIT la un meci! Ce le-a facut arbitrilor

Scandal urias la un joc din Romania!

Meciul CFR Moara - Viitorul Veresti, din liga a 5-a Suceava, seria Est, s-a incheiat cu o disputa serioasa! Jucatorii gazdelor l-au injurat si lovit pe arbitru! Valul l-a luat si pe primarul din Moara, Eduard Dziminschi, care a luat foc in tribuna dupa cateva dintre deciziile brigazii.

Dziminschi a fost interzis un an pe stadioane si amendat pentru ca i-a interzis arbitrului sa paraseasca stadionul! Primarul a blocat masina arbitrilor cu autovehiculul sau in parcare! A fost nevoie ca membrii brigazii sa fie scosi de jandarmi din incinta stadionului! Un fotbalist de la Moara care l-a lovit cu pumnul pe central a primit amenda 2000 de lei si a fost suspendat 5 meciuri, in timp ce un altul, care a protestat vehement si a dat intr-unul dintre asistenti, a luat 3 etape de suspendare si 500 de lei amenda. Si antrenorii echipei din Moara vor sta in tribune cate 3 meciuri, anunta GazetaSV.ro.

In total, pedepsele aplicate jucatorilor si antrenorilor de la Moara ating 3400 de lei amenda si 17 etape de suspendare!