Caz INCREDIBIL in Romania! O echipa ISTORICA a postat pe Facebook cum a fost PRADUIT clubul! Tocmai au pierdut 50 de puncte si au fost EXCLUSI din campionat

Situatie teribila la unul dintre cele mai importante branduri sportive din Ardeal!

Olimpia Satu Mare a anuntat ca nu va mai continua in liga a doua din cauza problemelor financiare. Desi clubul nu va mai exista, comisiile FRF continua sa o loveasca in gol. Tocmai au dictat a 3-a excludere din campionat pentru echipa din Satu Mare. Olimpia a pierdut nu mai putin de 50 de puncte in clasament din cauza problemelor financiare si va continua sa o faca pe masura ce litigiile cu alti fotbalisti vor primi verdicte finale.

Astazi, pe pagina de Facebook a Olimpiei, au fost postate mai multe documente care arata clar cum a fost DISTRUS clubul in ultimii 8 ani! Reteta prin care au fost scosi bani din club e incredibila!