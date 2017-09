Atmosfera de SENZATIE in Giulesti! Rapid are 5000 de oameni la derby-ul cu DINAMO Badea din liga a 4-a

Rapidul se tine dupa Steaua Armatei in lupta pentru promovarea in liga a 3-a!

Rapid joaca acum impotriva lui Dinamo, echipa detinuta de Nicolae Badea. Dupa ce au ratat un penalty in minutul 7, giulestenii au inscris in minutul 59 prin Goge si in minutul 77 prin Badita. Daniel Pancu a fost trimis in teren in partea a doua. In Giulesti sunt aproximativ 5000 de suporteri!

Echipa de start a Rapidului: Ignat - Iacob, Mitea, Burlacu, Dumitru, Goge, Stancu, Matei, Bucea, Durita, Niculae

Antrenor: Constantin Schumacher

Echipa de start a lui Dinamo: Mina - Ciobanu, Gheorghita, Vlad, Arsene - Lungu, Bar - Papugiu, Ivan, Magherescu - Panait

Antrenor: Ionel Augustin