Atac dur la Mircea Lucescu! Ionut Chirila: "Are un rol in caderea fotbalului romanesc! E mai puternic decat generalul Coldea"

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Dat afara de rusii de la Zenit Sankt Petersburg, Mircea Lucescu isi cauta alta echipa. Veteranul antrenor roman, cel mai galonat al ultimelor doua decenii, nu stie inca incotro va merge.

Invitat la Ora Exacta in Sport, Ionut Chirila, fost antrenor la Concordia Chiajna si ASA Targu Mures, precum si un fost apropiat al lui Mircea Lucescu, a lansat un atac destul de dur la adresa acestuia din urma.

"O sa va surprinda ce spun acum, o spun cu mare durere in suflet, insa nu vreau sa mai pronunt numele acestui om, pe care eu l-am iubit, l-am idolatrizat si l-am venerat, atragandu-mi adversitatea intregului fotbal romanesc, si care mi-a dat prea multe cutite in spate. Si el are un rol in caderea fotbalului romanesc, datorita faptului ca a influentat de multe ori numirea unor antrenori submediocrii la echipe galonate din Romania si in puncte cheie. Ii urez succes si spun acest lucru cu durere in suflet, pentru ca toata lumea stie ce a insemnat Mircea Lucescu pentru mine.

Vreau sa spun doar ca Mircea Lucescu e mai puternic decat generalul Coldea in fotbalul romanesc", a spus Ionut Chirila la Ora Exacta in Sport.