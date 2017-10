"Asta e cea mai mare bucurie din viata mea!" Un nou moment urias pentru Mihai Nesu. FOTO

Mihaita Nesu face fapte bune pentru copiii cu probleme de santatate.

Mihaita Nesu a strans 70 de persoane la balul notarilor publici din Oradea, acolo unde a strans bani pentru 60 de copii cu probleme neuromotorii tratati si sprijiniti de Centrul de recuperare si recreere Sfantul Nectarie, detinut de fostul fotbalist prin fundatia sa.

In prezent, centrul care functioneaza pe strada Dimitrie Cantemir nr. 39 ajuta 60 de copii cu afectiuni neuromotorii care vin saptamanal sa faca diverse terapii, precum kinetoterapie, logopedie, terapie ocupationala, consiliere, dar si o terapie mai noua, adusa din America, TheraSuit.

Ideea i-a venit lui Nesu "dupa multe plimbari prin lume, cautand terapii si incercand tot felul de solutii pentru imbunatirea sanatatii mele", potrivit ebihoreanul.ro

"La noi in tara sunt diferite centre, dar parintii, in cautarea lor - ca si mine de altfel - tind mereu sa plece in strainatate, desi costurile acolo sunt deosebit de mari, am vazut si eu pe pielea mea", a spus Nesu.



"Este bucuria cea mai mare din viata mea, pot sa zic. Acesti copii sunt de fapt un exemplu pentru noi, unul foarte mare, fiindca lupta extraordinar in fiecare zi. Iar pe mine ma ajuta foarte mult cand ii vad ce putere de lupta au, ce ambitie, ce bucurie, ce veselie au tot timpul. Ar trebui sa luam si noi exemplu de la ei si, cand intampinam greutati, sa le intampinam si noi asa, cu zambetul pe buze, la fel ca ei, iar atunci vietile noastre ar fi mult mai frumoase si mai fericite", a aratat el.

Si jucatorii nationalei au contribuit cu o minge cu autografe, vanduta la licitatie pentru 7000 de lei.

Oricine poate ajuta Fundatia lui Mihai Nesu, donand oricat si oricand in conturile deschise la Banca Transilvania, Sucursala Oradea, pe numele Fundatia Mihai Nesu Foundation, IBAN: RO63BTRLRONCRT0246793101 - cont in lei, IBAN: RO13BTRLEURCRT0246793101 - cont in euro, BIC-Swift: BTRLRO22.

Sursa: ebihoreanul.ro