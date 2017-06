Arena Nationala va fi reparata si modernizata in regim de urgenta! Decizia anuntata in aceasta dimineata

Arena Nationala urmeaza sa fie pregatita pentru Euro 2020.

Arena Nationala va trece din adminstrarea Adminsitratiei Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB) in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) pentru a fi reparat si modernizat "in regim de urgenta” in cursul acestui an, pentru Campionatul European de Fotbal 2020, conform unui proiect de hotarare aprobat, vineri, de consilierii generali.

"Municipiul Bucuresti s-a angajat sa dezvolte, sa intocmeasca si sa implementeze o strategie de dezvoltare durabila pentru UEFA EURO 2020. (...) in prezent, Arena Nationala necesita o serie de reparatii atat la nivelul infiltratiilor si finisajelor, cat si la nivelul echipamentelor si instalatiilor care au iesit din perioada de garantie si la care au fost identificate o serie de disfunctionalitati majore si care trebuie aduse la nivelul solicitarilor UEFA”, se arata in expunerea de motive din proiectul de hotarare.

Initiatorii proiectului spun ca aceste reparatii trebuie realizate "in regim de urgenta” in cursul acestui an, pentru ca "este pusa in pericol functionalitatea arenei”.

In proiect se mai mentioneaza ca toate cheltuielile cu organizarea evenimentelor, relatia cu institutiile abilitate privind functionarea bazei sportive si curatenia raman in sarcina ALPAB, iar serviciile si lucrarile pentru intretinerea si functionarea stadionului se vor face de catre Primaria Capitalei.

Consilierul PNL Cristian Deaconescu le-a spus consilierilor ca ar trebui sa fie "seriosi”, pentru ca, dupa ce au trecut stadionul la ALPAB, Primaria il ia din nou in administrare.

"Eu v-as intreba cand suntem seriosi? Cand il dam la ALPAB sau cand il luam de la ALPAB? Acum trei luni am votat trecerea lui la ALPAB, acum il luam inapoi?”, a declarat Deaconescu.

Proiectul a fost aprobat cu 43 de voturi "pentru”.

In luna februarie, CGMB a adoptat un proiect de hotarare potrivit caruia administratorul unic al Arenei Nationale sa fie Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Administrarea Arenei Nationale era impartita intre Primaria Capitalei si ALPAB, iar corespondenta dintre cei doi administratori si rezolvarea diverselor probleme se desfasurau prin intermediul Directiei Investitii, CGMB invocand ca procedura era greoaie, iar "timpii de raspuns" pentru situatii in care decizia trebuie luata cu operativitate erau "mult prea lungi”.

Tot atunci a fost aprobat si proiectul de hotarare privind costurile inchirierii Arenei Nationale pentru evenimente culturale si sportive.

Astfel, pentru Campionatul intern de fotbal, Cupa Ligii si Cupa Romaniei, precum si pentru meciuri ale echipei nationale, inchirierea Arenei Nationale costa 13.000 de euro/eveniment. Pentru campionatele de fotbal UEFA Champions League si UEFA Europa League, preturile sunt de 28.000 de euro, respectiv 23.000 de euro. inchirierea stadionului pentru un eveniment cultural costa 18.000 de euro, iar un eveniment special costa 30.000 de euro.

De asemenea, conform proiectului de hotarare, inchirierea va functiona si dupa urmatoarele tarife: pentru evenimente restranse, care nu implica utilizarea gazonului si spatiilor din tribune - 15 euro/mp/luna, pentru spatiile de birouri si anexe pentru diverse activitati - 2,5 euro/mp/luna, pentru serviciile de operare Stadion Arena Nationala - 10.000 de euro/meci (eveniment). Tariful pentru parcarea supraterana - 3 lei/ora/auto, pentru conferinte de vanzari si training-uri (in sala) - 100 de euro/ora/sala, pentru evenimentele sezoniere - 20 de lei/mp/zi, evenimente corporate – 500 de euro/ora, filmari private - 400 de euro/ora.

Biletul pentru un tur de stadion cu grup de minim 10 persoane costa 10 lei, iar biletul pentru un tur de stadion care cuprinde si vestiarele costa 20 de lei. Accesul pe pista de atletism exterioara costa 10 lei/persoana/ora, iar un abonament cu maxim 10 sedinte costa 80 de lei/persoana/luna.

Sumele incasate pentru evenimentele desfasurate pe Stadionul National vor constitui venituri proprii la ALPAB si primaria Capitalei, iar contractele de inchiriere pentru evenimente vor fi incheiate de catre ALPAB, potrivit proiectului aprobat in februarie.

Sursa: News.ro