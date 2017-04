Ar fi cea mai grea lovitura pentru Dinamo! Guvernul poate reconstrui alt stadion, daca situatia din Stefan cel Mare nu se rezolva

Anderlecht - Manchester United, joi, 13 aprilie, 22:00, ProTV. BUCURATI-VA DE FOTBAL!

Incertitudinea care planeaza asupra arenei Stefan cel Mare poate duce la o surpriza nu tocmai placuta pentru dinamovisti. Guvernul ar putea decide sa reconstruiasca o alta arena, spune viceperemiul Sevil Shhaideh.

Potrivit lui Sevil Shhaideh, arena BNR, fosta "Progresul", care a fost scoasa din circuitul public in 2009, ar putea fi reconstruita, daca situatia stadionului Stefan cel mare nu se va rezolva.

In prezent, numai trei din cele patru solutii cerute de UEFA sunt clare: arenele Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf.

"Proiectul se refgera la actualizarea Comitetului Interministerial cu privire la coordonarea pregatirilor pentru EURO 2020. Acesta este coordonat de viceprimministrul si ministrul afacerilor interne. Pe cale naturala trebuie sa fie ministrul Tineretului si Sportului. Din perspectiva ministerului pe care il reprezint, EURO 2020 reprezinta reabilitarea a patru stadioane. Ne referim aici la Steaua, Dinamo, Arcul de Triumf si Rapid. In momentul asta, trei stadioane au toate documentatiile pregatite sa intre in procesul de pregatire studii de fezabilitate, proiect tehnic si lucrari. Mai avem discutii cu al patrulea stadion, sa vedem daca rezolvam si aici toate documentele. Pentru cele trei, in acest moment, dupa ce se vor finaliza toate procedurile legate de documentele de proprietate, certificate de urbanism si asa mai departe, noi speram ca intr-o luna cel mult sa inceapa partea de pregatire a proiectelor tehnice. Daca Clubul Dinamo, deci partea de stadion de la Clubul Dinamo, nu va reusi sa indeplineasca toate conditiile necesare documentatiilor pentru pregatirea unei investitii publice, pentru ca vorbim despre o investitie publica, se ia in analiza un alt stadion. Stiti ca avem stadionul de la BNR si vedem cum putem rezolva si cu acesta", a spus Sevil Shhaideh, citata de Mediafax.

Arena Controceni a fost inchisa in 2009, iar de atunci doar angajatii Bancii Nationale au folosit-o in scopuri recreative.