Apare un nou Dinamo cu MILIOANE de la stat?! Varianta INCREDIBILA! Planul lui Badea pentru New Dinamo

Nicolae Badea e implicat din ce in ce mai serios in proiectul noului Dinamo!

Fostul sef al echipei din Liga 1 a creat ACS FC Dinamo si a inscris-o in liga a 4-a, alaturi de Steaua Armatei si de Academia Rapid. Vrea sa se bata la promovare cu bani de la Stat! Badea incearca sa atraga primaria sectorului 2 in structura de finantare a clubului nou-infiintat, dupa modelul aplicat deja de Rapid la Sectorul 1! Dupa ce el insusi a incercat fara succes la Sectorul 1, Badea s-a reorientat, anunta Gazeta Sporturilor.

Miza omului de afaceri e mult mai mare decat liga a 4-a. Badea spera sa aiba in continuare contractul de asociere si administrare pentru o perioada nedeterminata a stadionului din Stefan cel Mare chiar si dupa ce va fi constuita o noua arena! De asemenea, Badea nu exclude nici revenirea la echipa din Liga 1. Are de recuperat o datorie de doua milioane de euro de la actualul patron Negoita. In cazul in care va primi bani, si nu actiuni, Badea planuieste sa-l lase pe Negoita fara stema, culori, palmares, dupa modelul CSA Steaua - FCSB!