Anunt INCREDIBIL: dispare IAR Petrolul?! "A zis ca ia echipa si o muta in alt oras!"

Scenariu-bomba la Petrolul!

Echipa infiintata de suporteri ar putea fi mutata in alt oras, anunta fostul manager general al echipei, Valeriu Rachita. Reprezentantul sponsorului Veolia, principalul motor financiar al echipei, s-ar fi suparat pe autoritatile locale dupa ce n-a primit o baza pe care sa o reabiliteze pentru Petrolul.



Petrolul a fost reinfiintata de suporteri anul trecut in liga a 4-a si a promovat dupa numai un sezon in C. Clubul isi propune sa revina in Liga 1 in 2019.