Antrenor si echipament noi pentru Rapid! Cine este antrenorul oficial al giulestenilor

Fostul jucator al Giulestenilor, Constantin Schumacher, va fi noul tehnician al echipei Rapid.

Cu toate ca antrenorul urmeaza sa fie prezentat oficial miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, Schumacher a condus deja astazi primul antrenament al rapidistilor. O alta optiune de antrenor fusese Marius Maldarasanu, doar ca acesta a ales sa ramana pe banca celor de la Astra 2.

Giulestenii au si un echipament nou. Directorul tehnic al Rapidului, Daniel Pancu, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie imbracat in noul tricou al giulestenilor. "Echipamentul pentru sezonul viitor! Foarte frumoasa si reusita culoarea! Forza Giulestina", a scris acesta. Echipamentul va fi produs in Elvetia si va fi gata in urmatoarele saptamani.

Echipa Rapid a primit dreptul de a folosi culoarea, marca si sigla FC Rapid, iar la conducerea clubului se afla Daniel Niculae ce detine functia de presedinte, Daniel Pancu, director tehnic, si Constantin Schumacher, antrenor principal. Guilestenii vor porni la drum cel mai probabil din Liga a 4-a, alaturi de CSA Steaua.

"La Liga a 4-a sunt locuri libere. Deocamdata nu stim, se vor ocupa, nu se vor ocupa... Si CSA Steaua va fi in aceeasi serie cu noi din ce am inteles si va fi foarte greu pentru amandoua sa promovam", a declarat Pancu.