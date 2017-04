"Agnelli din Colentina" si o promovare istorica. Interviu cu cel mai vechi patron de club din fotbalul romanesc: cum a "sosit" Juventus in Romania

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Afaceristul Ionel Ilie Ciuclea (73 de ani), seful clubului Juventus Colentina, care este lider detasat in esalonul second si nu mai poate scapa promovarea in Liga 1, este patronul de fotbal din Romania cu cea mai indelungata activitate de dupa 1989. El a preluat clubul din Colentina in anul 1991 si poate sarbatori in aceasta vara o promovare istorica.

Drumul clubului favorit acum la promovarea in Liga 1 a inceput opintit in 1991. Ciuclea a preluat atunci, impreuna cu Mihai Iatan si Marian Cojocaru, 4 echipe de juniori de la fostul club Calculatorul Bucuresti, care activau in cartierul bucurestean Colentina. "Am inceput sa ne pregatim la inceput prin parcuri, prin curtile scolilor, pe terenul FRB din zona Morarilor, care acum e parasit. Un an mai tarziu am preluat tot clubul si, ulterior, am primit dreptul de folosinta asupra bazei sportive. Era prapad acolo, am preluat baza sportiva de la zero si toate sunt facute pe banii familiei, pentru ca noi suntem nascuti si crescuti acolo si am zis sa facem ceva util pentru copiii din zona. Jumatate din baza era o fosta groapa de gunoi, cu mult moloz de la fabrica de caramida care functionase aici pana in anii 50. Noi, oamenii din Colentina, suntem mai simpli, nu suntem sofisticati. La noi in cartier nu exista teatru, nu este opera, nu este cinematograf, nu este sala de sport, nu este sala de concerte, la noi fotbalul este arta", explica Ciuclea.

Patronul lui Juventus spune ca fotbalul este un sport pe care il iubeste profund inca de mic si ca zona in care a crescut si-a pus amprenta asupra sa: "Eu sunt implicat in fenomen de vreo 60 de ani, de cand am inceput sa joc fotbal la Tanarul Dinamovist, grupele de juniori de la Dinamo. Se lucra profesionist acolo, Dinamo facea niste lucruri extraordinare. Veneau antrenori dupa noi pe maidanele din Colentina, unde se juca fotbal, si de acolo ne chemau la antrenamente. Era o selectie aproape naturala… Asa erau vremurile atunci, copiii aveau unde sa se joace. Astazi, au fost distruse peste 40 de baze sportive in Bucuresti. In zona asta Obor-Colentina au crescut destul de multi fotbalisti renumiti - Titus Ozon, Titi Fratila, Piti Varga, Raducioiu sau Radu Stefan. Pentru ca in cartiere de genul asta se joaca fotbal, nu se incing miute pe Calea Victoriei sau in Parcul Cismigiu. Promovarea este un vis devenit realitate, este o mare bucurie. Si pentru clubul nostru, dar si pentru cartierul si orasul nostru, deoarece s-au pierdut cluburi de mare valoare si cu mare traditie - Rapid, CSA Steaua, Sportul Studentesc, Progresul, Metalul, Autobuzul si multe alte echipe care dadeau valoare fotbalului bucurestean. Astazi, un <pitic> cum este clubul nostru a ajuns sa bata la portile Ligii 1 si din cauza faptului ca multe cluburi si valori sportive istorice au cazut in derizoriu".

De unde vine numele Juventus Bucuresti

Patronul clubului din Colentina a explicat si de ce a ales numele Juventus pentru clubul sau, intr-o vreme cand, la inceputul anilor ’90, erau la moda denumirile de Vointa, Avantul, Progresul, Victoria sau Gloria. "Numele l-am ales partial pentru ca sunt suporter al lui Juventus Torino, dar si pentru ca am vrut sa continuam traditia clubului Juventus Bucuresti. Acesta a fost infiintat in 1924 in zona cartierului nostru, dar in 1948 a fost mutat la Ploiesti si a fuzionat cu Petrolul. Noi am reluat traditia, mai ales ca aveam numai copii atunci, Juventus avea acoperire in realitate pentru ca erau echipe juvenile. Initial, am vrut sa punem numele <Unirea Tricolor>, dar ne-am gandit ca unii spectatori de la echipele adverse ar fi strigat cuvinte urate vis-a-vis de cuvantul <tricolor> si nu am vrut sa fim pusi in situatia de a suferi din punctul acesta de vedere", a marturisit Ciuclea.

Jucatorii sunt platiti in functie de realizari

Ilie Ciulcea spune ca a fost costisitor sa dezvolte clubul in ultimul sfert de secol, dar ca a investit in cadrul unor limite, pentru ca nu putea sa rupa echilibrul economic al companiei prin intermediul careia a alocat finante clubului. "Eu cred ca poate fi un model de urmat si de altii, pentru ca avem o organizare foarte stricta si corecta. In ultimii 10-12 ani fotbalul romanesc a fost distrus, cred ca au disparut 500 de milioane de euro din cluburi. Trebuie sa se schimbe profilul economic si administrativ al cluburilor din Romania, nu mai trebuie sa existe niciun fel de finantator, care sa functioneze ca o banca - iti da 100 de lei si iti cere 300 inapoi. Trebuie sa existe numai investitori, care considera clubul ca pe propriul lui business si atunci nu se poate fura singur. Si la nivel de relatie club-jucator e o problema in Romania. La mine este un lucru de suflet si se bizuie pe alte principii decat in cazul altor cluburi. La scoala noastra de fotbal copii nu platesc nimic, iar la seniori platim rezultatele. Daca am stabilit un obiectiv si daca jucatorii il ating, au parte din profitul obtinut. Copiii nostri iau banii dupa ce muncesc, nu in timpul campionatului. Iau salarii mai mici si o prima de joc de subzistenta, dar au prime de obiectiv. De exemplu, daca noi promovam si ajungem pe locurile 1-4, unde se stie cu certitudine ce bani vom lua, 25-40% din banii incasati de club se intorc in buzunarul jucatorilor sub forma de premii de performanta. Sunt jucatori in Liga 1, in jurul carora se invart cifre de milioane de euro, dar care valoreaza doi lei si 25 de bani… La noi esti platit pe masura rezultatelor. Eu le zic: <am pus gramada de bani, depinde de voi sa o luati>", a dezvaluit patronul lui Juventus.

Detine, impreuna cu sotia, singurul cor privat din Romania

Ilie Ciuclea este considerat de unii un personaj usor excentric, poate si pentru ca detine, impreuna cu sotia, Corul "Divina Armonie" din Bucuresti, singurul cor privat din Romania si pentru ca a etalat in cateva randuri idei cu iz nationalist. "Nivelul meu de nationalism este cel pe care il cer de la fiecare roman care exista pe pamantul asta. In casa noastra romaneasca au loc si alte neamuri, dar trebuie sa ne respecte obiceiurile si familia. Asta e nationalismul meu! Daca vrei sa te muti in casa noastra, nu incerci pe urma sa imi iei nevasta <la tranta> sau sa ma batjocoresti cu intentie, pentru ca nu e in regula. Avem si activitati cultural-artistice, sotia a organizat singurul cor privat din Romania. A fost chemat in toata Europa, iar in luna iunie va merge la Festivalul Stefan cel Mare de la Chisinau. Familia noastra a plecat de la ideea sa ducem la capat niste lucruri normale, nu cautam senzationalul. Faptul ca in tara se intampla lucrurile pe dos, asta face ca noi sa iesim in evidenta, sa parem exceptionali. Dar noi nu urmarim acest lucru", a conchis Ciuclea.

Autor: Gabriel Chirea