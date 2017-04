Aduc straini si joaca DIRECT in liga a 2-a! O noua echipa e gata sa apara in Romania. Anunt de ultima ora

Un nou club e gata sa joace in B de la anul!

Muscel TV anunta ca fostul sef de la Petrolul, agentul Mihai Joita, isi propune sa creeze o echipa de la 0, dupa ce va reusi alaturi de primarie sa cumpere un loc. Joita intentioneaza sa-l aduca antrenor pe Tibi Selymes, alaturi de care a lucrat si la Petrolul. Mai multi jucatori din Franta si Belgia pot ajunge la Campulung din sezonul viitor.

"Se va incerca un parteneriat public-privat. Un proiect nu se poate baza numai e o sursa de venit, de aia e foarte important sa facem o intelegere intre autoritatile locale si un privat. Noi o sa venim cu parte privata si o sa ne bazam pe sustinerea autoritatilor locale. Vrem sa facem aici o putere fotbalistica la nivel national. De preferat ar fi sa jucam in B. In liga a 2-a cheltuim cu 30% in plus fata de liga a 3-a, dar perspectivele sunt altele pentru jucatori si pentru public", a spus Joita pentru sursa citata.