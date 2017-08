Acuzatii la adresa Stelei aduse de un fost jucator! "Nu mi s-a dat nicio sansa"  

Catalin Stefanescu, jucarourl Stelei timp de un an si jumatate, nu a prins niciun meci oficial si spune ca ros-albastrii nu i-au oferit nicio sansa.



Stefanescu si-a reziliat contractul cu bucurestenii si a semnat pe trei ani cu CSM Poli Iasi, formatie la care fusese imprumutat inca de sezonul precedent.

"Intr-o saptamna voi fi bine. M-am pregatit acasa, pentru ca am avut o vacanta prelungita, apoi m-am antrenat cu Steaua 2. Sunt foarte multi jucatori acolo, asta a fost principalul motiv pentru care nu am ramas acolo. Cred ca mai bine e ca am venit aici decat sa stau acolo, in spatele portii. Ati vazut si dumneavoastra. Nu mi-au dat sanse", a declarat mijlocasul.

Stefanescu a venit la Steaua de la Ceahlaul in 2016 pentru 50.000 de euro. La scurt timp, acesta a fost imprumutat la FC Voluntari pentru care a evoluat numai in patru meciuri din Liga 1.