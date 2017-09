CSA Steaua 8-0 AS FC Dinamo | Stelistii au facut spectacol in Ghencea, sub privirile a cateva sute de ultrasi

Steaua Armatei si Dinamo "Badea" se dueleaza in Liga a 4-a pentru prima data. Meciul se desfasoara in incinta complexului Ghencea.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

CSA Steaua 8-0 AS FC Dinamo



Min 88 - GOL CSA | Cadolar Curt inscrie si el

Min 83 - GOL CSA | Predescu face hat trick-ul din penalty

Min 69 - GOL CSA | Butoi isi trece si el numele pe tabela de marcaj

Min 65 - GOL CSA | Vilcea face dubla



Min 57 - GOL CSA | Predescu inscrie pentru a doua oara in aceasta partida

Min 53 - GOL CSA | Gazdele fac spectacol sub privirile fanilor care au afisat un mesaj: "Mai presus de foruri corupte, rivali impocriti si presa aservita, am facut dreptate si am invins, avem echipa"

Min 40 - GOL CSA | Gazdele majoreaza diferenta prin Mirea, la trei minute dupa golul lui Olaru

Min 37 - GOL CSA | Stelistii deschid scorul prin Olaru, care a preluat in careu, a driblat elegant un adversar si a sutat pentru 1-0



INFO | Meciul este arbitrat de Alexandru Tudor

La doar doua zile dupa ce Liga I si-a consumat primul derby FCSB - Dinamo al sezonului, a venit randul ca liga a patra sa aiba si ea o intalnire Steaua - Dinamo. CSA Steaua, echipa Armatei, si AS FC Dinamo, formatia lui Nicolae Badea, se dueleaza in cel de-al patrulea esalon valoric.

CSA Steaua si Dinamo se mai lupta in liga a patra cu ACademia Rapid, Carmen Bucuresti si AS Tricolor.

"Eternul derby revine in Ghencea! Marti, in cadrul etapei cu numarul 5 din liga a patra, ros-albastrii intalnesc dinamovistii, pe teren propriu. Familia Steaua, la stadion", a fost mesajul de promovare al partidei printre ultrasii stelisti.