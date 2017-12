ACUM | Cosmin Contra, la Ora Exacta! Contra, despre un eventual transfer al lui Stanciu la Besiktas: "Ar putea fi la fel ca la Anderlecht!"

Selectionerul Cosmin Contra este invitat special la Ora Exacta in sport.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

"Am fost la Fiorentina sa ma interesez de Ianis Hagi si am inteles ca va pleca in iarna! Ianis Hagi are nevoie de jocuri"



"Chiriches va ramane capitanul nationalei"



"Daca va ajunge la Besiktas si nu va juca e aceeasi situatie ca la Anderlecht. Stanciu trebuie sa isi gaseasca o echipa la care sa joace meci de meci"

"La inceputul lunii februarie vreau sa ajung in Anglia. Nu e doar Dragomir, mai e si Pascanu si Dulca. Vreau sa-i vad pe toti. Dragomir are turneul de elita si sper sa califice nationala"

"Pentru nationala, ar fi bine ca Ganea sa se transfere la Bilbao", a declarat Cosmin Contra la ProX.

Cosmin Contra va discuta despre situatia lui Stefan Radu, operatia anuntata a lui Chiriches, dar va incerca si sa creioneze viitorul echipei nationale dupa ratarea calificarii la Campionatul Mondial.