Acum 5 ani era 'KAKA de la Steaua', azi e intr-o situatie teribila! Cu ce echipa a semnat

A revenit in fotbal dupa jumatate de an pe tusa. Contractul pe care l-a semnat e insa departe pe astepterile pe care le avea acum cativa ani de la cariera lui.

Iulian Rosu s-a inteles cu Metaloglobus pentru 6 luni, anunta Liga2.ro. Crescut de Steaua si anuntat ca o mare speranta in Ghencea, Rosu era liber de contract din primavara, cand s-a despartit de Olimpia Satu Mare.



"Sper sa ne ajute cu experienta lui. El vrea sa revina in circuit si noi il sustinem. E un baiat cu mult caracter, un tip deosebit. Ma bucur nespus ca face parte din lotu nostru. Caracterul e cel mai important", a explicat Marius Burca, presedintele lui Metaloglobus, transferul lui Rosu.

Iulian Rosu, 23 de ani, a fost sub contract cu Steaua intre 2011 si 2015. Trecut si pe la Rapid, Astra sau Poli Timisoara, mijlocasul ofensiv a jucat ultima data pentru Olimpia, unde n-a primit insa niciun salariu. Iulian Rosu are si doua selectii in nationala U21 a Romaniei.

Metaloglobus, noua sa echipa, e pe 15 in B, primul loc de deasupra liniei care trimite in liga a 3-a.