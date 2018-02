Fabulos! Un fost IDOL de la Steaua s-a intors acasa si lucreaza intr-o biserica! Destinul SENZATIONAL pe care l-a avut

Valentin Iliev, unul dintre favoritii fanilor atat in perioada Craiova, cat si la Steaua, se bucura de liniste alaturi de familie dupa ce a renuntat la fotbalul profesionist. Iliev antreneaza la echipa suporterilor lui TSKA Sofia, in liga a 3-a. De sarbatorile religioase si in weekend munceste gratis intr-o biserica de langa Sofia!

Great story told by @btvnovinite: former CSKA defender Valentin Iliev, who scored the winner in the famous 1-0 win against Liverpool at Anfield in 2005, is currently helping a priest with his daily tasks in a church on the outskirts of capital Sofia pic.twitter.com/HQdgIZVHOx