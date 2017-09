FABULOS! Un agent roman DISTRUGE TOT pe piata transferurilor! A luat comisioane de 93 de milioane de euro intr-un an! E agentul lui Cavani, Kante, Varane sau Payet

Un roman necunoscut la Bucuresti domina lumea agentilor pe plan mondial!

Constantin Dumitrascu a incasat din comisioane nu mai putin de 93 de milioane de euro in ultimul an! E pe locul 2 in topul mondial al incasarilor, dupa Scott Boras, impresarul numarul 1 din baseball, dar in fata lui Jorge Mendes, arata top 50 Forbes! Dumitrascu lucreaza cu Edinson Cavani, Hugo Lloris, Olivier Giroud, Ngolo Kante, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Moussa Sissoko, Nabil Fekir, Dimitri Payet sau Adrien Rabiot!

Mondial Sport Management & Consulting, firma sa, e una dintre cele mai puternice la nivel mondial! Dumitrascu a devenit agent in 1994.

"Nu imi amintesc cine a fost primul jucator pe care l-am reprezentat, dar n-a fost unul renumit. Cred ca a fost african. Nu e greu sa fii atentul unei vedete ca Lisandro Lopez, Cavani, Llorente sau Ramires. E mult mai usor decat sa fii agentul unui fotbalist mai slab", a explicat agentul in 2012, intr-un interviu acordat Libertatea.

"Sunt foarte bine informat, stiu tot ce se intampla in fotbalul romanesc. Nu am jucatori romani sub contract. Am incercat cu Marius Niculae si cu Ovidiu Dananae pentru un posibil transfer in Rusia, dar nu s-a intamplat nimic. Si nu din cauza mea. In 2002, l-am transferat in Romania pe Jeremie Njock. Am o parere foarte buna despre agentii de jucatori din Romania, sunt niste oameni isteti si inventivi, dar nu colaboram", a mai spus Dumitrascu, stabilit in Franta.