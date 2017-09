FABULOS! Situatie INCREDIBILA inte cele doua echipe Rapid: "Intram pe teren si nu ne miscam. Le dam lor mingea!" :))

Derby-ul dintre AFC Rapid si Academia Rapid se joaca maine. AFC, echipa care sezonul trecut a pornit din liga a 5-a si a promovat, si-ar dori sa nu-i puna pe fani in situatia de a alege cu cine sa tina.

Jucatorii AFC au anuntat ca vor intra pe teren si le vor da mingea adversarilor fara sa se miste, urmand sa astepte o reactie din partea acestora. Daca fotbalistii de la Academia Rapid vor alege sa joace, atunci jucatorii lui AFC vor riposta. :))

"Echipa noastra se va prezenta la joc conform regulamentelor FRF si AMFB, iar cand arbitrul va fluiera inceputul partidei, noi toti am decis sa nu ne miscam de pe loc si sa dam mingea echipei adverse!

In cazul in care echipa adversa va incepe atacul asupra portii noastre, noi ne vedem nevoiti sa raspundem cu aceeasi moneda!

Speram, de asemenea, sa existe aceeasi pozitie ca a noastra si a bancii noastre tehnice (care conform hotararii comune se va afla in tribuna), si la conducatorii, jucatorii echipei adverse, in ceea ce priveste pozitia cu care vor trata aceasta partida.

Astfel ne aratam respectul fata de toti suporterii rapidisti, greu incercati de-a lungul timpului, suporteri carora le-am adus bucurii prin promovarea din Liga 5 in Liga 4 si pe care-i dorim alaturi oriunde jucam.

Noi vom fi pe teren, suporterii in tribune, decizia desfasurarii partidei este in terenul echipei adverse!", scrie AFC Rapid in Comunicat.

Antrenorul Academiei Rapid, Constantin Schumacher, spune ca "fotbalul se joaca pe teren. Nu ne vom da la o parte. Va castiga echipa mai buna".