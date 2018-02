"A semnat cu CFR!" Anunt de ultima ora! Cea mai mare surpriza pentru Dan Petrescu. Ce jucator a luat

CFR Cluj a reusit un transfer cu totul neasteptat!

L-a luat pe Dodoi, golgeterul Pandurilor in liga a doua. Chiar daca a fost cel mai important jucator al echipei din Tg. Jiu, Dodoi nu va aduce niciun ban in club. A castigat memoriul pe care l-a depus pentru neplata si a plecat liber!

Atacantul de 19 ani a marcat de 7 ori in prima parte a campionatului pentru Pandurii.



"Dodoi a semnat cu CFR Cluj, stiu sigur. Asa zic sursele mele. El stie daca a facut o alegere buna. Este un jucator care paote juca in Liga 1, dar nu anul asta la CFR pentru ca sunt multi jucatori acolo. S-a investit mult in tineri", a spus Robert Balaet, fost director sportiv la Pandurii, pentru Accent TV.

Plecarea pe bani a lui Dodoi era una dintre putinele oportunitati ale Pandurilor de a mai salva o parte din pierderile clubului, ramas fara sustinere financiara.