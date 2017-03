A luat titlul cu Urziceni si a jucat la nationala! Ce s-a intamplat cu Iulian Apostol dupa ce s-a retras: acum apare la Postul Patriarhiei

Gladiatorii Romei contraataca: AS Roma - Olympique Lyon, diseara, de la 22:00, IN DIRECT la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal!

Ajuns la 36 de ani, fostul international Iulian Apostol, de asemenea fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, a trecut printr-o prioada dificila. Fostul mijlocas, care a mai evoluat pentru Steaua si Rapid, a suferit o interventie la coloana vertebrala, dupa ce medicii i-au descoperit o tumora.

Apostol s-a operat in urma cu o luna, iar medicii i-au extirpat tumora benigna. Acum este bine si a vorbit pentru postul de televiziune al Patriarhiei Romane.

"Operatia a trecut cu bine, iar formatiunea tumorala de pe una dintre vertebre, benigna, s-a dus. Lucrurile au decurs normal, cred ca Dumnezeu m-a ajutat. Nimic nu e intamplator in viata. Ma gandesc ca eu ma aflam in operatie in fix aceeasi zi in care tatal meu a murit in urma cu 10 ani. Dumnezeu a tinut sa dea un moment bun familiei mele. Ii multumesc pentru ca mi-a dat taria sa muncesc si ca m-a sustinut in multe momente in cariera de sportiv. Cel mai important lucru din cariera mea a fost sa joc la echipa nationala. Si sa joc in Liga Campionilor a insemnat mult. Am iesit si campion, o alta realizare", a spus Apostol.