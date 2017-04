ULTIMA ORA | Becali anunta contraatacul la Talpan: "Am facut hartie, sa clarificam lucrurile"

Florin Talpan a fost mustrat astazi chiar de conducerea CSA, care a anuntat prin intermediul unui comunicat ca l-a sanctionat pe jurist pentru luarile publice de pozitie.

CSA a anuntat astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca locotenent-coloneul Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei, a fost sanctionat disciplinar pentru luarile sale de pozitie. CSA a notat ca "Talpan a fost mandatat sa reprezinte Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti in justitie, nu sa ia luari publice de pozitie".

Tot astazi, Becali a dezvaluit, inaintea meciului dintre echipa sa si Astra, ca si el a cerut CSA sa ancheteze luarile de pozitie ale juristului Florin Talpan. Acesta a mai spus ca are de gand sa contraatace si in justitie si sa creara prejudicii pentru aceasta perioada tulbure, in care, spune el, a pierdut milioane bune de euro din incasari.

"L-au sanctionat pe Talpanica, pentru ca el o ia pe miriste. Si eu am facut cerere, ca sa zica daca ceea ce spune el la televizor e opinia lor sau a lui (n.r a lui Florin Talpan).

Ei au castigat cand eram la puscarie, dar acum contraatac, ca am cu ce, am acte. Si cer si prejudiciu in urma tuturor intamplarilor. O sa cer si anularea marcilor lor", a spus Gigi Becali la sosirea la stadion, inainte de FCSB - Astra.