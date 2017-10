A fost in curtea Stelei, apoi Hagi a vrut sa-l faca BENZEMA de Romania. In ce situatie a ajuns Vlad Rusu la 27 de ani

Crescut de Steaua si trecut o buna perioada pe la Viitorul, Vlad Rusu, acum in varsta de 27 de ani, nu a reusit sa se ridice la nivelul potentialului pe care Hagi l-a vazut in el. Atacantul a jucat in sezonul trecut un singur meci pentru formatia din Ovidiu, in Europa League, fiind ulterior cedat in Belgia.

La 27 de ani, Vlad Rusu incearca sa isi relanseze cariera in liga a doua din Romania, dupa ce in ultimul an a fost legitimat la Beerschot-Wilrijk, din Belgia. Acesta imbraca acum tricoul Luceafarului Oradea.

La revenirea din Belgia, Rusu a fost apoape de a semna cu ACS Sirineasa, din liga a treia, dar a ajuns in cele din urma la Oradea.

"Poate ca nu e cel mai bun moment al carierei mele, dar incerc mereu sa fiu pozitiv in tot ceea ce fac si asta ma ajuta. Sunt increzator insa ca, in curand, pot face pasul spre un nivel mai bun. Asa am decis sa aleg sa joc la Luceafarul si nu regret ca am venit la Oradea. Conditiile de pregatire sunt foarte bune aici. Referitor la Sirineasa, acolo exista un grup bun de jucatori, iar rezultatele sunt pe masura pana acum.

Le doresc bafta si sa promoveze in liga a doua la finalul sezonului. In prezent, incerc sa-mi fac treaba aici cat mai bine. Vreau sa iau lucrurile pas cu pas si imi doresc sa fiu sanatos", a spus Rusu, citat de Liga2.ro

Vlad Rusu, care a marcat deja de 3 ori in 6 meciuri pentru Oradea, spune ca acum este un barbat matur.

"Ca in viata oricarui sportiv, am avut momente foarte bune, dar si unele mai putin reusite. Din ambele situatii am avut de invatat. Nu vreau sa ma gandesc la trecut. Acum, la 27 de ani, cred ca m-am maturizat si stiu sa gestionez bine lucrurile din toate punctele de vedere", a mai spus el.

"Am invatat multe in perioada Viitorul. Gica Hagi este un antrenor foarte ambitios, la fel cum a fost si ca jucator. Stie sa motiveze foarte bine echipa si iata ca rezultatele nu au intarziat sa apara", a mai spus Rusu.

Vlad Rusu a absolvit Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, iar in CV-ul lui apare si un trofeu al Cupei Romaniei, din perioada in care era legitimat la Steaua.

In liga a treia din Belgia, el a marcat 5 goluri in 24 de partide.