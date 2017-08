"Te lepezi de Dinamo? / MA LEPAD!" Ce a facut Golofca in fata galeriei Stelei la primul sau meci

Catalin Golofca a aratat inaintea meciului cu Poli Iasi ca nu mai este suporter al dinamovistilor.

La debutul sau in tricoul ros-albastrilor, Golofca a fost supus unui ritual specific galeriilor. Fotbalistul venit de la Botosani, care a declarat in repetate randuri ca tine cu Dinamo pana sa semneze cu Steaua, a primit de la galerie un fular pe care scria "Anti-Dinamo" si l-a pupat. Cu toate ca fanii i-au cerut sa aduca injurii echipei rivale, Golofca nu s-a alaturat acestora.



Catalin Golofca, in varsta de 27 de ani, a fost transferat de la FC Botosani in schimbul a 400.000 de euro si 40% dintr-un eventua transfer.