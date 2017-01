A dat vitezometrul peste cap si a avut mare noroc ca nu l-a surprins radarul. Cu ce viteza a mers Marica

Ciprian Marica a renuntat la cariera de fotbalist si planuieste sa se faca antrenor. Fostul atacant, care a sustinut ca ar fi mai interesat de o cariera in conducerea administrativa a unui club, s-a inscris la cursurile unei scoli de antrenori.

Marica a povestit la postul de Radio Digi FM ca s-a inscris la scoala de antrenori din Spania si va face cursurile la Madrid.

Acesta a mai povestit la radio un episod din cariera sa. Pe cand juca in Germania, acesta "s-a dat" cu un coleg pe autostrada cu 320 de km/h, la volanul unui bolid BMW.

Fostul atacant a dat "radarul peste cap", la figurat vorbind.

"Cea mai mare viteza cu care am mers este de 320 km/h. Eram in Germania, pe autostrada, si am mers cu masina unui coechipier. Era un BMW Alpina", a declarat Marica.

Marica s-a retras in vara lui 2016, dupa o cariera in care a bifat 382 de partide si 79 de goluri. Acesta a castigat 8 trofee in cariera.

70 de meciuri a jucat Marica pentru echipa nationala, marcand 25 de goluri.