50 000 de oameni pentru CSA Steaua si Rapid! Visul URIAS al lui Lacatus in liga a 4-a. Ce se intampla la derby

Dupa ce au aflat ca ambele au fost primite in liga a 4-a, Steaua si Rapid fac acum planuri pentru derby-urile sezonului!

Marius Lacatus incearca sa gaseasca o solutie pentru ca marile meciuri contra rivalei din Giulesti, cele care vor hotari practic cine promoveaza in C, sa se dispute pe Arena Nationala. Stelistii au de gand sa ia legatura cu sefii de la Rapid pentru a cauta o solutie prin care sa mute ambele meciuri pe cel mai mare stadion al tarii, anunta Digisport.



In acest sezon, Steaua si Dinamo isi disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul inaugurat in 2011. Costul organzarii unui meci pe Arena Nationala ajunge la 30 000 de euro.