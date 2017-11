2018, anul pelerinajului. Unde pot juca Dinamo, CSA Steaua, Academia Rapid si nationala de rugby dupa ce incep lucrarile la noile lor stadioane

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Anul 2018 va fi unul ciudat pentru sportul din Bucuresti. Dinamo, o echipa de traditie din Liga 1, doua echipe din Liga a 4-a, care lupta pentru promovarea in esalonul superior, aduna mii de spectatori la fiecare meci si sunt considerate continuatoarele cluburilor istorice Steaua si Rapid, plus echipa nationala de rugby, una dintre reprezentativele cele mai populare ale sportului romanesc, vor trebui sa caute atent si sa cantareasca temeinic unde isi vor desfasura meciurile de pe teren propriu.



Culmea, situatia cea mai ingrata o are DINAMO. Desi evolueaza in Liga 1 si dispune de un buget pe masura, oficialii "cainilor" vor trebui sigur sa improvizeze incepand cu primavara anului 2018. Atunci va incepe constructia noului stadion din Stefan cel Mare, care, din cauza conflictului juridic nerezolvat dintre MAI, CS Dinamo si ACS FC Dinamo Bucuresti, echipa controlata de Nicolae Badea, nu va lua locul actualei arene, ci va fi construit pe amprenta vechiului velodrom din cadrul complexului. Desi actuala arena va ramane in picioare, se pare ca anumite lucrari de demolare si constructie vor afecta pentru o anumita perioada de timp retelele de utilitati, iar avizele de securitate pentru ziua partidei vor fi mai greu de primit. Clubul detine baza de pregatire de la Saftica, unde se vor desfasura antrenamentele. Dar, daca dinamovistii vor trebui sa se mute temporar din Stefan cel Mare, cele mai sigure variante sunt Arena Nationala (poate doar pentru partidele mai importante, care vor aduce incasari mai consistente, deoarece organizarea unui meci aici costa aproape 25.000 de euro) si stadioanele din Voluntari si Chiajna, deja aflate la standardele Ligii 1. Desi s-a vorbit si despre tatonari in vederea inchirierii arenele din Regie sau Cotroceni, este greu de crezut ca acestea pot oferi conditii decente si ca se vor rezolva la timp impasurile administrative. In ultima instanta, Dinamo poate face un tur de tara si poate evolua pentru cateva meciuri si la Ploiesti, Giurgiu, Piatra Neamt, pe Cluj Arena sau pe noul stadion din Tg. Jiu, care este aproape finalizat.



CSA STEAUA are o situatie mai buna, deoarece cerintele de organizare ale unui meci de Liga a 4-a sunt mult mai putine si mai relaxate. Oficialii MApN si cei ai clubului au inceput inca din vara acestui an sa modernizeze terenul nr. 5, situat intre cladirea Sectiei de Tir a CSA si noul bazin de inot. Stadionul se afla, de asemenea, intre alte doua terenuri pe care vor avea loc antrenamentele echipei pregatite de Marius Lacatus si Ion Ion. Angajatii MApN au marit deja capacitatea micutei arene prin montarea gradenelor metalice si au schimbat si intarit gardurile imprejmuitoare. Pana la inceputul anului viitor capacitatea va fi marita pana la 1.500-2.000 de locuri, iar echipa Armatei nu va avea nicio problema sa joace aici si meciurile din Liga a 3-a, daca vor reusi promovarea la finalul actualului sezon.



Se pare ca pentru ACADEMIA RAPID, odata cu demolarea si inceperea lucrarilor de constructie la noul Stadion "Giulesti-Valentin Stanescu", va incepe o perioada de pribegie de 1-2 sezoane. Rapidistii se vor antrena la ProRapid, baza de pregatire traditionala detinuta de George Copos in cartierul Bucurestii Noi, omul de afaceri oferind dreptul de folosinta echipei finantate de Primaria Sector 1. Intr-un caz extrem ei pot sa urmeze exemplul celor de la CSA Steaua si sa monteze tribune la terenul de antrenament, in al carui gazon s-a investit in aceasta vara. Actuala tribuna, aflata intr-o stare avansata de degradare, are o capacitate de aproximativ 80-100 de locuri, dar ar trebui marita capacitatea pana la minimum 2-3.000 de locuri, cu o investitie de minim 50-100.000 de euro. "Avem 2-3 variante, inca nu ne-am decis, dar sunt variante multe. Nu vreau sa zic ce facem noi, pentru ca nu vreau sa stric ce am discutat pana acum. Nu stiu, poate se mai sperie lumea. Mi-e si frica sa spun ca ne ducem pe undeva, ca ies discutii. In primul rand, cautam cele mai bune variante pentru suporteri, unde sa poata ajunge ei in numar mare. Ar fi ideal sa fie in oras si sa fie cat mai aproape de Giulesti. Ca altfel puteam gasi usor o varianta in afara Bucurestiului", ne-a declarat Ovidiu Burca, managerul echipei. Din informatiile Sport.ro, principalele variante luate in calcul in acest moment sunt stadioanele Regie, Coresi, Pajura si Agronomie, toate aflate in zona de influenta rapidista a Bucurestiului, desi doar primul are o capacitate adecvata galeriei rapidiste. Variantele de rezerva sunt reprezentate de stadionul Rocar, baza sportiva Metaloglobus, Centrul de Fotbal Mogosoaia si Centrul de Fotbal Buftea.



NATIONALA DE RUGBY isi desfasura majoritatea meciurilor de pe teren propriu pe Stadionul Arcul de Triumf. Desi in ultimii 10 ani s-a investit in marirea capacitatii sale, el va fi demolat integral la inceputul anului urmator si va fi inlocuit cu o arena moderna de 8.500 de locuri. "Noi am discutat deja, nu avem emotii. Putem juca pe Stadionul Dinamo, pe cel actual, daca nu vor aparea probleme odata cu inceperea lucrarilor. In Bucuresti mai avem varianta Stadionului de Rugby Steaua, desi are o capacitate mult mai mica. Incercam sa popularizam si in tara, sa poata vedea toata lumea echipa nationala. Asa ca in tara avem mai multe variante - Iasi, Cluj, Buzau, Timisoara...", a spus Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby.