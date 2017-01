18 au intrat in iarna, doar 17 mai ies. Inca o echipa din Liga a doua se desfiinteaza

Sperantele celor de la CSM Ramnicu Valcea au inghetat iarna asta. Echipa din Zavoi are sanse minime sa mai joace in 2017.

Inceputul anului nu a adus nicio veste buna la CSM Ramnicu Valcea, iar echipa din liga secunda este tot mai aproape de desfiintare, noteaza liga2.ro

Ramasi fara sprijinul autoritatilor locale, cei de la Valcea nu mai au viitor. Actionarul majoritar Laurentiu Nitu a anuntat ca nu mai poate sustine de unul singur echipa, astfel ca CSM este in pragul falimentului.

Acest lucru a fost confirmat si de managerul Lucian Munteanu.

"Eu am tot sperat dar, pe zi ce trecem, ne indepartam de continuitate. Nu sunt premise pentru a se continua, a venit si adresa de la primarie, prin care ni se cere sa predam baza sportiva, marti se va forma o comisie, care sa vina sa o preia. In adresa se specifica si initierea demersurilor de retragere a Consiliului Local din asocierea Clubului Sportiv Municipal Ramnicu Valcea. Societatea se duce sigur in dizolvare si faliment, nu gasim cine sa preia actiunile, mai ales ca sunt probleme. O eventuala preluare implica si obligatiile din spate, cu procesul cu FISC-ul. Este mare pacat ca s-a ajuns aici, nu am stiut intentiile primariei din vara, pentru ca altfel ne organizam, ne inscriam la Liga 3. Angajatii clubului vor intra cu totii in somaj, iar jucatorii isi cauta echipe, fac si eu eforturi sa ii ajut", a spus Lucian Munteanu, citat de liga2.ro

In aceasta situatie, jucatori precum Florin Costea, Stana, Dina ori Cistea vor deveni liberi de contracte.

"Nu o sa tinem jucatorii agatati aici, daca nu le putem oferi competitie, deja avem discutii pentru unii dintre ei. Dupa 16 ianuarie, o sa analizam fiecare cerere pentru jucatori, se vor gasi solutii si pentru juniori, care au contracte pe termen mai lung", a mai spus Munteanu.

Liga a II-a a inceput cu 20 de echipe, dar Soimii Pancota si ACS Berceni s-au retras deja.