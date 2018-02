Zidane si-a gasit echipa! SURPRIZA URIASA: e asteptat cu conturile pline de clubul care ar face orice pentru castigarea Champions League

Zidane a declarat ca va pleca de la Real Madrid daca este eliminat de PSG in optimile UEFA Champions League.



Real Madrid a fost eliminata din Cupa Spaniei, este la 19 puncte in spatele liderului Barcelona in campionat si singurul obiectiv ramas este UEFA Champions League. Primul adversar din faza eliminatorie este PSG, iar Zidane a afirmat in mod public ca va pleca daca va fi eliminat.

Potrivit publicatiei franceze Le10sport, Zidane este asteptat chiar la PSG. Si despre Emery s-a spus ca va fi demis in cazul in care va rata calificarea, indiferent de rezultatele din campionat, deoarece obiectivul primordial al seicilor de la Paris este castigarea Champions League.

Situatia este insa destul de complicata. Daca Zidane se va califica in dauna PSG-ului sunt sanse mari ca francezul sa continue la Real Madrid. Pe de alta parte, si Emery ar putea fi pastrat pe banca PSG-ului daca se va califica dupa dubla cu Real Madrid.