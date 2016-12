Zidane, invins in topul celor mai buni antrenori din 2016! Cine a castigat marele premiu

Fernando Santos n-a avut rival in topul selectionerilor.

Portughezul Fernando Santos, campion al Europei cu nationala tarii sale, a fost desemnat selectionerul anului 2016 de catre Federatia internationala de istorie si statistica a fotbalului (IFFHS), in timp ce argentinianul Diego Simeone (Atletico Madrid) a intrat in posesia titlului de cel mai bun antrenor de club.

In clasamentul celor mai buni selectioneri din acest an, Fernando Santos l-a devansat pe suedezul Lars Lagerback, care a produs surpriza la EURO 2016 cu nationala Islandei, in timp ce locul al treilea este ocupat de Joachim Loew, selectionerul Germaniei.

In ierarhia antrenorilor de club, Diego Simeone a ocupat prima pozitie, urmat de francezul Zinedine Zidane (Real Madrid) si de italianul Claudio Ranieri (Leicester City).

Clasamentul celor mai bun selectioneri ai anului 2016:

1. Fernando Santos (Portugalia) 199 puncte

2. Lars Lagerbeck (Suedia/nationala Islandei) 71

3. Joachim Low (Germania) 62

4. Chris Coleman (Tara Galilor) 61

5. Didier Deshamps (Franta) 52

6. Antonio Conte (Italia) 17

7. Ante Cacic (Croatia) 8

8. Marc Wilmots (Belgia) 3

8. Tite (Brazilia) 3

10. Bernd Storck (Ungaria) 1

10. Ange Postecoglu (Australia) 1

10. Adam Nawalka (Polonia) 1

Clasamentul celor mai buni antrenori ai anului:

1. Diego Simeone (Atletico Madrid) 113 puncte

2. Zinedine Zidane (Real Madrid) 108

3. Claudio Ranieri (Leicester City) 86

4. Josep Guardiola (Bayern Munchen) 62

5. Unai Emery (FC Sevilla/Paris Saint-Germain) 38

6. Luis Enrique (FC Barcelona) 24

7. Jurgen Klopp (FC Liverpool) 16

8. Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) 15

9. Massimiliano Allegri (Juventus Torino) 6

10. Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns) 5

11. Arsene Wenger (Arsenal Londra) 4

12. Leonardo Jardim (AS Monaco) 3

12. Laurent Blanc (Paris Saint-Germain) 3

Sursa: Agerpres