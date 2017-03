Westerlo a depus plangere penala pentru BLAT in ultima etapa. Echipa lui Rednic, acuzata DIRECT!

Cluburile acuzate de "blat" au negat vehement orice aranajament la meciul din 12 martie.

Gruparea Westerlo, retrogradata din prima liga belgiana dupa rezultatele inregistrate in ultima etapa a sezonului regulat, a depus o plangere in justitie, acuzand nereguli la meciul Kortrijk - Mouscron, scor 0-2, prin care echipa antrenata de Mircea Rednic si-a asigurat prezenta in esalonul de elita si in sezonul viitor.

Potrivit dhnet.be, Westerlo arata ca golurile marcate de formatia lui Rednic, un autogol si un gol inscris dupa grave erori defensive, pot sugera o frauda sportiva. Dupa depunerea acestei plangeri, va fi lansata o ancheta.

In acest caz, agenti ai compartimentului "Frauda si Fotbal" i-a audiat deja pe jucatorii si pe conducatorii clubului valon, dar si pe cei de la Kortrijk, echipa banuita ca nu si-ar fi aparat corect sansele in meciul de acasa, cu Mouscron, formatie antrenata de Mircea Rednic, in ultima etapa a sezonului regulat din Belgia, in urma careia oaspetii s-au salvat de la retrogradare dupa ce s-au impus cu 2-0.

"Un autogol al lui Kovacevici si o defensiva nesigura a gazdelor le-au permis celor de la Mouscron sa-si salveze pielea, un rezultat pe care managerul clubului Westerlo, Herman Wijnants, l-a considerat suspect", a scris dhnet.be.

Invinsa de Genk acasa cu 4-0, Westerlo a fost echipa care a retrogradat dupa ultima etapa.