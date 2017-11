Wenger este disperat in cautarea unui inlocuitor pentru Alexis Sanchez. Vrea sa transfere de la PSG

Arsenal vrea sa-l imprumute pe jucatorul celor de la PSG, Julian Draxler.



Jucatorul german a mai fost dorit de Arsenal pe vremea cand era la Schalke, dar negocierile au cazut.



Mijlocasul in varsta de 24 de ani a mai evoluat pentru Woflsburg si dupa a semnat cu PSG un contract valabil pe 4 ani.

Potrivit The Sun, Draxler nu este multumit de statutul sau de rezerva la PSG, acesta avandu-i concurenti pe post pe Neymar si Mbappe.

Astfel, Arsene Wenger vrea sa profite de situatia lui Draxler la PSG pentru a-l aduce pe Emirates in locul lui Alexis Sanchez.

Chilianul in varsta de 28 de ani, intra in ultimele 6 luni de contract si se pare ca va pleca in aceasta iarna la Manchester City.