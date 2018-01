Vrea sa intre in istorie! La 50 de ani tocmai si-a prelungit contractul: joaca fotbal profesionist de 33 de ani

La 50 de ani si-a prelungit contractul pe inca un sezon.



Kazuyoshi Miura vrea sa devina jucatorul cu cea mai lunga cariera din istoria fotbalului. Miura, care in februarie va implini 51 de ani, si-a prelungit contractul cu Yokohama FC pentru inca un sezon. Va intra astfel in cel de-al 33-lea an de cariera.



Miura a jucat 12 meciuri anul trecut si a marcat un gol depasind astfel propriul record de cel mai in varsta marcator din istoria campionatului japonez.



La inceputurile carierei Miura a jucat in Brazilia pentru Santos si Palmeiras. La Yokohama FC se afla din 2005.