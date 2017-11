VIDEO | Messi, pazit de TRUPELE SPECIALE in Rusia! Argentinianul a primit amenintari din partea ISIS

Argentina va disputa o partida amicala cu Rusia, tara gazda a Campionatului Mondial de anul viitor. Partida se va disputa pe 11 noiembrie, pe stadionul Luzhniki din Moscova.

La sosirea in Rusia, Messi a fost asteptat de trupele speciale. Rusii au suplimentat fortele de securitate dupa ce starul argentinian a primit amenintari din partea ISIS.

Messi has been under maximized security in Russia after the World Cup threats from ISIS. pic.twitter.com/BQ4aCRaaui