VIDEO INCREDIBIL | De Rossi a innebunit pe banca la meciul cu Suedia: "De ce dracu' vrei sa ma bagi pe mine?" Dupa ratarea calificarii la Mondial si-a anuntat retragerea de la nationala

Camerele TV au surprins o faza absolut incredibila in timpul meciului cu Suedia, incheiat cu scorul de 0-0. Secundul nationalei s-a dus la De Rossi pentru a-i spune sa se pregateasca si sa intre pe teren. Reactia jucatorului spune totul despre starea de spirit din vestiarul nationalei italiene.

"De ce dracu' vrei sa ma bagi pe mine? Nu trebuie sa egalam, trebuie sa castigam acest meci!", a fost reactia nervoasa a lui De Rossi care a aratat spre colegul sau Insigne. In cele din urma niciunul dintre cei doi fotbalisti nu au mai intrat pe teren.

Dupa meci, De Rossi si-a anuntat retragerea de la nationala. "Ma retrag!", a fost reactia la nervi a jucatorului de la Roma.

#DeRossi: "What the hell are you putting me in? We don't need to equalise, we need to win!" and points #Insigne pic.twitter.com/axbR2DEteo