VIDEO incredibil: Cum reactioneaza doctorii aflati in operatie atunci cand Moutinho rateaza penalty in Chile - Portugalia

Chile s-a calificat, aseara, in finala Cupei Confederatiilor, disputata in Rusia, dupa ce a trecut la loviturile de departajare de Portugalia lui Ronaldo. Meciul a fost 0-0 dupa 120 de minute. La penalty-uri, Claudio Bravo a aparat trei executii consecutive!

In timp ce fotbalistii din Chile si Portugalia isi disputau calificarea in finala Cupei Confederatiilor, o echipa de medici si asistente din Chile se afla in operatie. In paralel, acestia urmareau, insa, si partida de fotbal.

Video-ul postat pe retelele de socializare este absolut "wow".