VIDEO | Gol magnific reusit de omul care i-a adus titlul lui Hagi! Reusita de senzatie a lui Gabi Iancu in Polonia

Gabi Iancu a reusit un gol magnific in Polonia.



Jucatorul care a adus titlul Viitorului sezonul trecut a marcat spectaculos in ultima etapa din Polonia. Iancu a inscris pentru Termalica Bruk-Bet din lovitura libera in victoria cu 2-1 obtinuta in fata celor de la Slask Wroclaw. Este al doilea gol reusit de roman in cele sase partide in care a jucat pentru polonezi.

In urma acestui rezultat, Termalica urca pe locul 12 in clasamentul primei ligi din Polonia, cu 21 de puncte, si se afla la trei puncte in spatele celor de la Slask Wroclaw.