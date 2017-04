VIDEO Filme de groaza pe stadion: un fan e in coma dupa ce a fost aruncat din tribuna! Agresorul e asasinul fratelui sau

Suporterul se afla in stare critica la spital.

Un fan in varsta de 22 de ani, Emanuel Balbo, se afla in coma, el cazand din tribuna la un meci din Argentina, Belgrano - Talleres, dupa ce a fost agresat si impins de alti suporteri, relateaza Reuters. Presa internationala a scris in ultimele ore ca tanarul ar fi in moarte cerebrala, informatie negata de medici.

Emanuel Balbo s-a refugiat catre o balustrada in timp ce era lovit de alti suporteri si s-a catarat, cazand apoi pe partea cealalta, dupa ce a fost impins.

Ca urmare a acestui incident, doi barbati au fost arestati pentru tentativa de omor.

Clubul Belgrano a anuntat ca la meciul terminat la egalitate, scor 1-1, a fost ranit si alt fan, Diego Frydman.

Potrivit diaadia.com.ar, care citeaza medicii de la spitalul in care este internat Emanuel Balbo, acest fan nu este in moarte cerebrala, cum au scris unele jurnale in ultimele ore si cum a aparut pe retelele de socializare. "Insa starea sa este grava si sunt necesare investigatii suplimentare", au mentionat medicii, care nu exclud posibilitatea ca suporterul sa fie declarat in moarte cerebrala dupa investigatiile respective.

Sport.es noteaza ca unul dintre agresori, Oscar Gomez, l-a ucis pe fratele lui Balbo in urma cu patru ani, potrivit declaratiilor tatalui fanului care este acum in coma. Gomez l-ar fi acuzat pe Balbo ca este fan al echipei Talleres, ceea ce i-a enervat pe alti suporteri, care l-au agresat apoi pe tanar.

