VIDEO | Distrusi de fericire! Bucurie fara margini pentru suedezi: au facut praf studioul de la marginea terenului

La finalul meciului de aseara, suedezii au innebunit de fericire. Elevii lui Janne Andersson au inceput sa alerge pe teren si s-au oprit in... studioul celor de la EuroSport, plasat la marginea terenului.

The Sweden side crash Eurosport's pitch-side studio as they celebrate going to the World Cup! ???????? ???? pic.twitter.com/x0BMN38fYK