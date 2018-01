VIDEO | De Amorim a ridicat tot stadionul in picioare! Si nu pentru gol! Gestul imediat al lui Sumudica, raspuns pentru Gigi Becali?

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Brazilianula adus de la Steaua in aceasta iarna a fost trimit in teren din primul minut al partidei cu Antalyaspor si s-a facut imediat remarcat. De Amorim a marcat primul gol al lui Kayserispor, in minutul 30, insa cu doar un minut inainte a reusit sa ridice stadionul in picioare cu o pasa exceptionala.

Yeni transferimiz William de Amorim. pic.twitter.com/qrwwQ5avis — Kayzer Supporters! (@kayzersblog) January 18, 2018

Dupa aceste faze reusite in decurs de doar cateva secunde, Sumudica a izbucnit pe banca. Dupa golul lui De Amorim, Sumudica a dus degetul la gura facand semn ca toata sa taca. Acest gest poate avea doua conotatii. Poate fi interpretat drept o replica pentru patronul Stelei care nu a avut incredere in De Amorim, dar poate fi si un raspuns pentru conducerea lui Kayseri care, de asemenea, nu a avut 100% incredere in faptul ca jucatorul poate reprezenta un transfer reusit.

Kayserispor s-a impus cu 2-0. Celalalt gol al echipei lui Sumudica a fost marcat de Boldrin, un alt fotbalist de care Steaua s-a dispensat usor.