Verdictul FIFA pentru asistenta video in arbitraj, folosita la Cupa Confederatiilor! Declaratia care anunta o mare schimbare in fotbal

Sistemul VAR (asistenta video in arbitraj) a fost folosit pana acum la 74 de partide la nivel de echipe de club si nationale.

"Asistenta video in arbitraj, folosita la Cupa Confederatiilor, a fost un mare succes", e concluzia presedintelui FIFA, Gianni Infantino.

"Au fost sase schimbari de decizii, situatii in care VAR a corectat decizii sau erori ale arbitrului. Fara VAR turneul ar fi fost diferit, cu un pic mai putina corectitudine pe teren. Au fost evitate erori mari. Bineinteles, este un test, iar atunci cand testezi ceva ai nevoie de timp. Mai trebuie lucrat la detalii cum ar fi comunicarea si viteza de luare a unei decizii", a spus Infantino intr-o conferinta de presa sustinuta la Sankt Petersburg.

International Board isi va exprima in martie 2018 punctul de vedere cu privire la VAR. Sistemul a fost folosit pana acum la 74 de partide la nivel de echipe de club si de nationale. Asistenta video va fi folosita din sezonul viitor in mai multe campionate interne. Se poate recurge la VAR in patru situatii: dupa un gol marcat, la o situatie de penalti, pentru un cartonas rosu acordat direct si pentru corectarea identitatii unui jucator sanctionat.

In aprilie, Gianni Infantino a anuntat ca tehnologia va fi folosita la Cupa Mondiala din 2018.

La Cupa Confederatiilor, printre arbitrii asistenti video se numara si Ovidiu Hategan .

Cupa Confederatiilor se incheie duminica, atunci cand la Moscova se va disputa finala mica, Portugalia - Mexic, si la Sankt Petersburg va avea loc finala mare, Chile - Germania.

News.ro