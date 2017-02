Verdict in cazul tragediei din Egipt, cand 74 de suporteri si-au pierdut viata: 10 fani condamnati LA MOARTE!

In 2012, fotbalul egiptean a fost marcat de o tragedie crunta - 74 de suporteri si-au pierdut viata pe stadionul din Port Said.

Curtea suprema egipteana a confirmat astazi condamnarea la moarte a zece barbati, implicati in cele mai sangeroase incidente legate de fotbalul din statul african, produse in februarie 2012 si soldate cu peste 70 de persoane decedate, anunta news.ro.

Alte zece persoane au fost condamnate la 15 ani de inchisoare, 14 barbati la zece ani si 15 la cinci ani, printre acestia din urma numarandu-se si fostul sef al politiei din Port Said. Hotararea este definitiva. Acuzatiile au fost de crima si tentativa de crima.



La 1 februarie 2012, numeroase victime au decedat zdrobite de multimea panicata ce a incercat sa paraseasca stadionul din Port Said, dupa ce terenul a fost invadat de fanii echipei locale Al-Masry. In acel meci, gazdele s-au impus cu 3-1 in fata rivalei Al-Ahly.

Provocati de niste bannere jignitoare ale fanilor din Cairo, suporterii locali au invadat terenul si i-au atacat pe oaspeti cu bolovani, cutite, sticle si petarde.

Sutinatorii echipei Al-Ahly au incercat sa fuga din calea lor, dar multe dintre portile stadionului erau inchise. Jucatorii de la Al-Ahly s-au baricadat in vestiare si au fost salvati dupa interventia armatei.

Incidentele s-au soldat cu 74 de morti si cu peste 500 de raniti.