Van Basten vrea REVOLUTIE in fotbal! Fara offside, prelungiri si cu eliminari temporare! Toate propunerile

Marco van Basten e responsabilul UEFA cu dezvoltarea fotbalului.

Eliminarea ofsaidului si a prelungirilor si introducerea eliminarii temporare sunt ideile expuse de fostul triplu Balon de Aur Marco van Basten, numit responsabil cu dezvoltarea tehnica la FIFA la sfarsitul lunii septembrie.

''Trebuie tot timpul sa cautam mijloace sa facem jocul mult mai dinamic si mai interesant'', subliniaza Van Basten intr-un interviu acordat revistei germane Sport Bild.

in caz de meci egal intr-o intalnirile decisiva, olandezul in varsta de 52 de ani propune inlocuirea prelungirilor cu o sesiune de incercari de a marca fata in fata cu portarul. ''Fiecare echipa va avea cinci incercari, explica el. Arbitrul fluiera, jucatorul se lanseaza de la 25 de metri si are la dispozitie opt secunde pentru a incerca sa marcheze''.

''Daca portarul face o parada si apara, s-a terminat. Ar fi mult mai spectaculos pentru spectatori si mult mai interesant pentru jucatori. intr-o sedinta de lovituri de la 11 m totul se rezolva intr-o secunda. Cu acest 'fata in fata', jucatorul are mai multe posibilitati, poate dribla, poate trage la poarta sau poate astepta sa vada cum se misca portarul'', a detaliat triplul Balon de Aur (1988, 1989, 1992).

Fostul atacant vrea de asemenea sa se elimine ofsaidul. ''Fotbalul se aseamana din ce in ce mai mult cu handbalul, cu echipe care instaleaza un zid in fata suprafetei de pedeapsa'', spune el cu regret. ''Fara regula ofsaidului, ar exista mai multe posibilitati pentru atacanti si pentru mai multe goluri marcate. in hocheiul pe iarba, ofsaidul a fost desfiintat si asta nu a creat nicio problema'', a asigurat Van Basten.

Fostul atacant al lui AC Milan este pentru inlocuirea cartonasului galben cu o eliminare temporara ''de cinci sau zece minute'', ceea ce ar favoriza atacantii adversi si ar face si mai spectaculos jocul, dupa parerea sa.

''Ne gandim de asemenea sa se autorizeze mai mult de trei schimbari in timpul meciurilor. Luna trecuta, l-am intalnit pe Pep Guardiola (antrenorul lui Manchester City) si m-a intrebat 'de ce nu am avea dreptul sa facem sase schimbari?''', a povestit Van Basten.

Fostul jucator al lui Ajax Amsterdam a fost numit responsabil cu dezvoltarea tehnica la Federatia internationala de fotbal pe 23 septembrie.