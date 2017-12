Va primi Italia un loc la Campionatul Mondial? Raspunsul oficial al FIFA

Italia este una dintre marile echipe care nu va fi prezenta in Rusia in vara viitoare. Italienii au ratat prezenta la Mondial dupa barajul cu Suedia.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Italia a sperat ca poate totusi un loc la Campionatul Mondial dupa scandalul in care a fost implicata Federatia Spaniola de Fotbal, insa raspunsul FIFA a venit imediat. Gianni Infantino, italianul care conduce fotbalul mondial, spune ca "Squadra Azzura" nu va putea locul nici unei alte nationale.



"Trebuia sa ne calificam pe teren. Faptul ca nationala nu va fi prezenta la Campionatul Mondial este o tragedie pentru toti italienii, dar din punct de vedere sportiv aceasta necalificare trebuie sa reprezinte un stimulent. Trebuie sa inveti in infrangeri, sa-ti ridic manecile si sa muncesti, iar italienii stiu sa faca asta in mod sigur. Trebuie sa gasim inspiratie in aceasta ratare pentru a reveni in varf", a declarat Infantino pentru ANSA, agentia de presa italiana.