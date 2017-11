"Va fi un eveniment minunat!" Anunt urias facut de rusi inainte de Campionatul Mondial! Ce pregateste Vladimir Putin

Purtatorul de cuvant al presedintelui Rusiei a vorbit despre turneul final din 2018 care va fi organizat de aceasta tara.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea fi prezent la tragerea la sorti pentru grupele Campionatului Mondial din 2018 ce va avea loc la Kremlin, pe 1 decembrie de la ora 17.00. Purtatorul de cuvant al presedintelui, Dmitry Peskov, a vorbit despre turneul final de anul viitor.

"Este foarte posibil si speram ca presedintele sa aiba timp la dispozitie in programul sau pentru a participa la tragerea la sorti. Este unul dintre cele mai importante evenimente in pregatirea celui mai important turneu din fotbal" a spus Peskov.

Acesta a mai adaugat ca pregatirile pentru Mondial sunt pe ultima suta de metri si ca evenimentul va fi unul minunat. Totusi, CM 2018 ar putea fi lipsit de tehnologia video. Presedintele UEFA, Aleksandr Ceferin, s-a declarat impotriva implementarii acestei tehnologii la turneul de anul viitor.



"Este prea devreme. In privinta acestui subiect sunt un conservator. Arbitrul trebuie sa ramana judecator in teren, in caz contrar fiind un robot cel care ia deciziile" a declarat Ceferin pentru La Repubblica. O decizie in ceea ce priveste autorizarea sistemului de arbitraj video va fi luata in luna martie de catre IFAB.